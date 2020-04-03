中关村管委会：重点监测企业复工接近九成

人民网北京4月3日电 （记者孙博洋）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，中关村管委会主任翟立新就中关村复工复产情况进行了介绍。

翟立新表示，中关村管委会和分园一起一手抓疫情防控，一手抓复工复产，做到“两手抓”“两手硬”。

翟立新表示，首先，坚持防疫在前。按照外防输入、内防反弹的要求，中关村各分园认真落实疫情防控的属地责任，各个企业落实主体责任。中关村管委会会同市有关部门加大督促检查力度，切实做到防疫工作不遗漏、无死角。

其次，帮助企业解决复工复产的问题。如协调相关渠道帮助企业解决口罩、测温枪等防疫物资，有关分园还统筹公寓、酒店和闲置宿舍等资源，帮助企业员工解决住宿问题，还推出了中关村“企业放心餐直供行动”，满足员工就餐需求。同时，管委会协调京外的有关企业，帮助示范区企业实现产业链的协同复工。

三是发挥科技优势助力企业的复工复产。疫情发生以来，中关村有200多家企业积极参与到检测试剂、疫苗、药物等研发生产工作中。特别是发挥中关村信息技术和人工智能技术的优势，推出了AI诊疗、智慧测温、消毒和配送机器人、智慧医院等新技术和新产品。还有一些从事协同办公、网络教育的互联网企业，向社会和企业免费开放服务。据统计今年1—2月，中关村信息技术产业同比增长12.5%，很多企业春节都没有休息，有力支撑了科技战役、复工复产和线上经济。

翟立新表示，截至4月2日，管委会统计示范区内重点监测的3.84万家企业，复工率接近90%，188家中关村科技企业孵化器，已经有182家实现复工，占比是96.8%。整体看，中关村企业复工复产正在科学有序、平稳推进，并呈现出加速全面恢复的态势。