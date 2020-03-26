清肺排毒汤临床科研正加紧进行

国务院联防联控机制3月24日召开新闻发布会，北京地坛医院中西医结合科主任医师王融冰介绍了中医药在患者康复中的作用优势、清肺排毒汤临床应用及科研进展情况。

王融冰表示，康复期治疗是中医的传统也是中医特色。部分康复期患者存在乏力、纳差、心慌、气短、失眠、抑郁等症状，需要中医药干预。第七版国家诊疗方案还有最近印发的中医康复指导建议（试行）里介绍的辨证论治药物、食疗、针灸、传统功法等中医药手段，都有利于病人舒缓情志，增强体质，提高生活质量，恢复健康状态。

对于一些存在器质性病变的患者，王融冰表示，中医药治疗可以促进他们的炎症吸收；对于重症、危重病人出现的肺功能受损和肺纤维化，也应该让中医药及早介入，对他们进行辨证论治和康复方法的训练。但减少肺纤维化损伤，需要使用中成药为患者提供长期治疗，维护健康。

王融冰介绍，清肺排毒汤是由国家卫健委和国家中医药管理局三次重点推荐的通治方。清肺排毒汤已经在全国28个省（区、市）得到使用，并扩展到疑似病例的使用，收到良好反馈。截至3月23日，湖北以外的10个省66个定点医院纳入观察的1265例确诊患者，没有1例轻型转为重型，也没有1例普通型转为危重型。

目前，清肺排毒汤的药用机理、物质基础研究正在紧张进行中。中国中医科学院已经完成了清肺排毒合剂的质量标准、生产工艺以及安全性研究，四家中药企业完成了清肺排毒复方颗粒剂的质量标准和生产工艺研究，旨在让清肺排毒汤更好地为抗击疫情服务，为临床救治服务。（记者彭芸）