热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

新冠肺炎疫苗4月有望进入临床试验

2020年03月18日09:04 来源：中国妇女报

3月17日，国务院联防联控机制新闻发布会上，相关部门就我国药物、疫苗研发等披露了最新进展。

科技部生物中心主任张新民介绍，针对新冠肺炎轻型、普通型向重型转化的阻断，重点推动磷酸氯喹、法匹拉韦和中医药的临床应用；针对重型、危重型患者的救治，重点推动恢复期血浆、托珠单抗、干细胞和人工肝的临床应用。

“已有研发进展比较快的单位，向国家药监局滚动递交临床试验申请材料，并已开展临床试验方案论证、招募志愿者等相关工作。”中国工程院院士王军志说，我国新冠病毒疫苗研发进展目前总体上处于国际先进行列。目前，我国正按照5种技术路线、遴选8个优势团队“并联”开展疫苗紧急研制，有些研发团队已完成动物实验的大部分工作。“经动物实验证明安全有效性后，才能进入临床试验。”王军志说，大部分研发团队4月份有望完成临床前研究，并逐步启动临床试验。在不降低标准、保证安全有效的前提下，我国科学家正争分夺秒加快疫苗研发。（记者彭芸）

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn