新冠肺炎疫苗4月有望进入临床试验

3月17日，国务院联防联控机制新闻发布会上，相关部门就我国药物、疫苗研发等披露了最新进展。

科技部生物中心主任张新民介绍，针对新冠肺炎轻型、普通型向重型转化的阻断，重点推动磷酸氯喹、法匹拉韦和中医药的临床应用；针对重型、危重型患者的救治，重点推动恢复期血浆、托珠单抗、干细胞和人工肝的临床应用。

“已有研发进展比较快的单位，向国家药监局滚动递交临床试验申请材料，并已开展临床试验方案论证、招募志愿者等相关工作。”中国工程院院士王军志说，我国新冠病毒疫苗研发进展目前总体上处于国际先进行列。目前，我国正按照5种技术路线、遴选8个优势团队“并联”开展疫苗紧急研制，有些研发团队已完成动物实验的大部分工作。“经动物实验证明安全有效性后，才能进入临床试验。”王军志说，大部分研发团队4月份有望完成临床前研究，并逐步启动临床试验。在不降低标准、保证安全有效的前提下，我国科学家正争分夺秒加快疫苗研发。（记者彭芸）