在家进行核心肌肉群锻炼

何平曾是第十一届全国运动会马拉松亚军和2009年北京马拉松亚军，退役后，他投身全民健身事业，成立了何平菁英俱乐部，服务于大众路跑运动，帮助业余跑步爱好者正确地、健康地奔跑，远离运动可能带来的伤害。面对新冠疫情，何平教练表示，跑步爱好者可以利用呆在家里的这段时间，做好核心肌肉群训练、打好基础，也是保持身体健康的高效选择。

核心肌肉群，指的是人体肩关节以下、髋关节以上包括骨盆在内的区域，包含29块肌肉。核心肌肉群担负着稳定重心、传导力量等作用，是人体整体发力的主要环节，对上下肢的活动、用力起着承上启下的枢纽作用。强有力的核心肌肉群，对运动中的身体姿势、运动技能和专项技术动作起着稳定和支持作用。所以，一般姿态优美挺拔、身体控制力和平衡力强的人，核心肌肉群大多受过很好的训练。

●俯卧收腿跳

锻炼部位：手臂、腹肌、背肌、股四头肌

动作要领：身体直立，双腿打开与肩同宽。身体向前以双手掌心及前脚掌支撑地面呈俯卧撑姿势。收腹以上肢支撑地面双腿向前收缩，双脚尽量靠近双手。双手抬起身体呈半式，腿部发力向上跳跃，双手向上伸展，轻松落地。

●踏步半蹲跳

锻炼部位：股四头肌、腘绳肌、臀大肌、腓肠肌

动作要领：身体直立原地踏步，抬起双手与肩平行，慢慢举起双手，自然屈肘，肘与胸部平行下蹲，蹲至大腿与地板平行，挺胸抬头，眼睛看向前方；快速起跳，跳时呼气，轻轻落地，要有缓冲。（每组30秒）深蹲时，脚后跟不要抬起。

●弓箭步跳

锻炼部位：股四头肌和臀大肌

动作要领：轻松直立，双腿略开与肩同宽，左腿向前迈出做弓箭步姿势，背部挺直，抬头挺胸，目视前方，两脚前后开立成弓箭步，运用双腿的爆发力，迅速向上跳起，在空中双脚如剪刀交错，前后脚调换。落地时变换成另一腿在前的弓箭步。换脚后前脚出力、后脚帮助平衡。（每组30秒）

●半蹲起

锻炼部位：腹肌、背肌、臀大肌、股四头肌

动作要领：身体直立，双腿分开与肩同宽。臀部向后下方坐，膝盖自然弯曲，大腿与地面平行，同时背部挺直。双手向前伸展与肩平行。

以上动作练习因人而异，锻炼者应根据自身实际情况适当进行。

本报记者 陈赢