暑假锻炼，说到更要做到

锻炼，立目标是第一步，但贵在行动跟上。将热情化为行动，在运动中找到兴趣并坚持下去，方能达到锻炼目标

高考结束了，暑假怎么安排？立个锻炼的小目标，通过体育运动增强体质，是不少学生的假期选择。近期，网上有这样一段采访视频备受关注：一名考生被问及假期规划，刚刚还在哭诉之前每天写卷子好辛苦，瞬间破涕为笑，说假期计划减肥。

在这条采访视频留言区，除了点赞鼓励，还有这样一条评论引人关注——“当年我也说过这样的豪言壮语，后来的我比那年还胖”。不少网友感叹，这句话就像在说自己！它戳中了不少人的痛点，让人想起那些曾经半途而废的健身目标、锻炼计划。利用假期多参加体育锻炼，让自己变得更好，这个计划当然好，但关键得说到做到。

立下的锻炼目标，怎样才能说到做到？

锻炼始于行动。心动不如行动，锻炼计划提上日程，就得尽早行动。如果总是想着“好不容易休息，先玩几天”或是“先买几件运动装备再开始”，难免会陷入明日复明日的循环。时间久了，热情淡了，心态松了，锻炼目标就难实现了。因此，趁着锻炼意愿强烈，学生们不妨化热情为行动，说开始就开始。

锻炼贵在坚持。不久前，“一字马”跃出考场的湖南长沙考生罗子欣，因为独特的出场方式被大家认识。她是一名健美操高手，曾与队友在世锦赛五人操项目上摘银。对这项运动的热爱，让她坚持练习了10年。在她身上我们看到了自信的笑容，还有热爱的力量。虽然参加竞技体育比拼与日常的体育锻炼不同，但罗子欣的故事启迪着锻炼者得将一时的热情转化为长久的爱好。在运动中找到兴趣，有利于身体状态不在线、运动效果不如预期时坚持下去，找到自己的锻炼节奏。

锻炼立目标做计划是第一步，但贵在行动跟上并坚持下去。约三五好友打打球、练练街舞、再学学游泳……聊起假期锻炼计划，学生们热情高涨。青春好像有用不完的热情，将这份热情化为行动，在运动中找到兴趣并坚持下去，方能达到锻炼目标。“说到做到”也是人生的一门课程，于锻炼中感悟成长，迎着目标奋力奔跑，方能不负青春，乘风破浪。

《 人民日报 》（ 2020年07月16日 15 版）