工信部：预计2020年我国工业互联网产业经济增加值将达3.1万亿元

人民网北京3月25日电 （许心怡）25日，国务院联防联控机制就新一代信息技术助力疫情防控、复工复产和中小企业发展有关情况举行发布会。会上，工业和信息化部信息通信管理局局长韩夏表示，在统筹疫情防控和经济社会发展中，加快工业互联网、5G、数据中心等新型基础设施建设，是兼顾短期有需求和长期有效供给的重要选择，工业互联网作为新型基础设施的重要领域，既有巨大的投资需求，又能撬动庞大的消费市场。据中国信通院最新的预测，2019年我国工业互联网产业的经济增加值规模是2.13万亿元，预计到2020年将达到3.1万亿元。

韩夏介绍，在疫情防控和复工复产中，工业互联网发挥了四点重要作用。一是供需对接更精准。一些大型的工业互联网平台迅速扩展医用物资对接功能，助力制造企业根据一线的需求来精准排产甚至转产，有效缓解了口罩、防护服等物资紧缺，带动了上下游企业的协同复工。

二是生产过程少接触。工业生产企业利用工业互联网进行了数字化、网络化、智能化改造，有效提升了劳动生产效率，降低了用工的密度，减少了人员的接触，加速了复工复产。数字化转型水平高的企业甚至实现了“人停工不停”。

三是线上的业态更多样。解决方案供应商通过免费提供的在线监测、故障诊断、健康管理各类工业APP，减少技术人员的流动、降低服务门槛，帮助用户和企业稳产复产。

四是监测服务更高效。多地的政府利用工业互联网实现了复工复产备案申报审批，企业可以一键备案，主管部门可以一键核准，还可以查看多种复工复产的数据统计情况，实时掌握进度，辅助决策，实现了“让数据多跑路，让企业少跑腿”。