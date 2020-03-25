工信部：推动数字化赋能中小企业发展

人民网北京3月25日电 （许晓华）25日，国务院联防联控机制就新一代信息技术助力疫情防控、复工复产和中小企业发展有关情况举行发布会。会上，工业和信息化部中小企业局副局长秦志辉表示，工信部在推动数字化赋能中小企业发展方面的具体举措，可以概括为八个字即“恢复、培新、通链、提升”。

秦志辉介绍，所谓“恢复”，就是指利用信息技术加强疫情的防控、促使中小企业尽快的恢复生产运营。“培新”，是指加快发展在线办公、在线教育等新模式，从而培育壮大共享制造、个性化定制等服务型的制造新业态。“通链”，主要是指搭建供应链、产融对接等数字化平台，从而帮助中小企业打通供应链、对接融资资源。“提升”，主要是指推动有条件的中小企业加快数字化的改造，从而实现精益生产、敏捷制造、精细管理和智能决策。

“为了确保这八个字的落实，工信部安排了一些专项的举措加强推广的力度，概括来说有四个方面：一是广泛征集一批技术力量强、服务效果好的数字化服务商，优秀的数字化服务产品以及相关的服务。二是总结推荐一批数字化赋能标杆中小企业的案例，从而起到引领示范的作用。三是组织创新中国行、中小微企业云服务大会、中小企业数字化赋能高端论坛等一系列的活动。四是利用‘企业微客’等线上平台开展一批数字化、网络化、智能化相关方面的技术培训。”秦志辉说。