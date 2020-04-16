工信部：“五个一批”解决中小企业数字化转型“卡脖子”问题

人民网北京4月16日电 （王国菁）16日，国务院联防联控机制就民营企业、中小企业有序推进复工复产情况举行发布会。会上工业和信息化部中小企业局副局长秦志辉表示，数字化转型给人感觉摸不着、看不到，但实际上在日常生活、生产经营中，无处不在。所谓“卡脖子”可能和一些中小企业不熟悉、不了解、找不到或者用不起有关系。

秦志辉介绍，工信部作为促进中小企业发展工作的职能部门，在推动中小企业数字化转型，解决“卡脖子”问题方面，主要是“五个一批”：一是征集一批数字化服务商、优秀数字化产品和服务，进而促进资源对接和推广应用。

二是总结推荐一批数字化赋能标杆中小企业和实践案例、典型经验，起到示范引领作用。

三是组织一些系列活动，进一步在全社会营造氛围，进而提高中小企业数字化应用意识和能力。

四是发动一批电商平台，助力中小企业降成本、拓市场、稳就业，进而帮助中小企业实现数字化转型。我们最近注意到阿里巴巴、京东、猪八戒网等推出了一系列为中小企业创造便利的行动。

五是开展一批数字化网络化智能化技术培训，以解决不熟悉、不了解的问题，提高小企业家这方面的素养和技能。我部开通了“企业微课”，向企业提供公益免费培训，其中数字化应用课程占有相当比重。

秦志辉强调，我们鼓励地方加强政策激励，本着“企业出一点、服务商让一点、政府补一点”的思路帮助中小企业实现数字化转型。