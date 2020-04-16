如何解决中小企业融资难、融资贵“老大难问题”？工信部回应

人民网北京4月16日电 （许晓华）16日，国务院联防联控机制就民营企业、中小企业有序推进复工复产情况举行发布会。会上，工业和信息化部中小企业局副局长秦志辉表示，融资难、融资贵是中小企业面临的老大难问题，疫情期间表现尤为突出，对此国家出台了很多政策。从工信部来讲，进行摸排，推动银企对接，主要做了四个方面的工作。

一是了解需求。针对中小企业资金链紧张问题，工信部在推动相关部门出台政策的同时，指导各地中小企业主管部门摸排中小企业融资需求，“一企一策”推动惠企金融政策落地。

二是加强对接。指导各地针对中小企业融资需求，通过中小企业融资公共服务平台等形式，加强政银企对接。比如陕西建立了融资保障对接机制，一方面筛选中小企业融资需求，另一方面把本省主要金融机构的产品和服务挂在省工信厅的网站，促成对接。

三是创新服务。各地在创新服务方面都有很多富有实效的措施。比如北京在疫情期间就成立了首贷服务中心，其他一些省份成立了续贷受理中心，帮助中小企业解决资金问题。

四是提升能力。主要是通过推送微信、“企业微课”等方式，一方面加强惠企政策宣传，另一方面开展小微企业金融知识培训，从而提高中小企业融资获取能力。工信部专门就解决中小企业融资问题印发文件，推动做好优质中小企业上市培育工作。

“此外，工信部还将加大清欠力度，确保2020年底无分歧的欠款应清尽清，并防止发生新的拖欠。”秦志辉表示。