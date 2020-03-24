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专家：对新冠病毒整体特点认知仍需积累经验

2020年03月24日15:47 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月24日电 （刘卿）今日，国务院联防联控机制举行新闻发布会，介绍新冠肺炎疫情防控与医疗诊治有关情况。会上，北京大学第一医院感染科主任医师王贵强表示，目前，对新冠病毒的了解仍需积累经验，通过各种研究、临床观察、大量数据观察及研究工作，逐渐深入认识其整体特点。

“病毒性疾病具有共性，新冠病毒感染也是一种病毒性感染。”王贵强介绍，目前，病毒疾病没有特效药，大部分病毒疾病需要对症治疗，只有少数抗病毒药用于病毒性疾病。例如，乙肝病毒需要通过抗病毒、抑制病毒复制使病情稳定，艾滋病需要通过长期抗病毒治疗控制疾病进展。

王贵强说，新冠病毒与流感相比传染性更强，其致病性介于流感和SARS之间。目前，对新的病毒性疾病有认知盲区，需逐渐积累经验，通过各种研究、临床观察、大量数据观察及研究工作，认识新冠病毒的整体特点，包括病毒血症情况，病毒动态变化等。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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