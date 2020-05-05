专家：中国医生在国际交流中传递的临床经验、奉献精神得到广泛认可

人民网北京5月5日电 （刘卿）作为最后一支撤离湖北的国家医疗队，北京协和医院于1月26日至4月15日先后派出4批共186位医务人员驰援武汉。今日，在国务院联防联控机制就北京协和医院援鄂医疗队援鄂抗疫情况举行的发布会上，北京协和医院内科学系副主任、队长严晓伟表示，在新冠肺炎防控治疗的国际交流中，中国医生传递的临床经验、奉献精神和良好的国际交流能力得到广泛认可。

“在武汉，协和医院团队通过大量临床实践及对病例的总结和不断创新，得到较丰富的临床经验。”严晓伟介绍，在国际疫情蔓延的情况下，协和医院将临床经验与国际社会、国际同道进行交流，同中国广播电视总台和中国国际电视台合作，到目前为止对10多个国家进行20场国际远程连线，分享武汉ICU病房针对危重症病人治疗、新冠病毒防护经验，并得到国际社会及国际同道的广泛好评。

“根据中国国际电视台统计，目前为止，‘疫情诊断室’整体阅读量已超过1亿。”严晓伟说。

严晓伟表示，在国际交流中，临床医生付出较多，他们除了要完成日常工作外，还要额外利用休息时间做连线活动准备，总结在新冠疫情防治、病房工作中积累的经验。同时，经验交流过程全英文交流，很好地传递了中国医生在新冠肺炎危重症救治中的经验。