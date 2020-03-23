中国工程院院士黄璐琦：提高人体正气 增强免疫力抵抗病毒

人民网北京3月23日电 （董童）今日，国务院新闻办公室在湖北武汉举行新闻发布会。中国工程院院士、中国中医科学院院长黄璐琦引用了《黄帝内经》中的内容，对提高人体免疫力，增强心肺功能来对抗新冠肺炎病毒进行了回应。

“中医很强调预防的作用，在此次抗击疫情中，预防占有重要地位。比如在方舱医院，应湖北省卫健委要求，为方舱医院医护人员提供了药食同源的预防方，目前方舱医院医护人员没有一例感染。”他说。

“不相染者，正气存内，邪气可干，避其毒气”，黄璐琦表示，要提高人体正气，可以使用太极拳、八段锦等传统中医特色健身方法，也可以选择提高正气、药食同源的中药产品。在中医理论指导下的药膳，是增强免疫力的有效方法，以达到中医“正气存内，邪不可干”的作用。还要“避其毒气”，居家隔离是行之有效的办法，并对居住生活环境进行必要的消毒。

黄璐琦说，中医强调情志对人体提高正气的作用。在疫病流行期间，更要注重劳逸结合，使形神调和，精神内守，则邪不可侵。