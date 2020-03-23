张伯礼：中医早期介入全程参与对疫情治疗有积极作用

人民网北京3月23日电 （董童）今日，国务院新闻办公室在湖北武汉举行新闻发布会，中国工程院院士、天津中医药大学校长张伯礼对取得的救治经验进行了分享。

张伯礼表示，重症患者在定点医院救治，轻症患者在方舱医院治疗，出台了轻型、普通型救治管理规范。基于此，中医进入了方舱医院，建立了中医的方舱医院——江夏方舱医院。在这里将服务放在第一位，保证热病床、热水、热饭。医护人员关心患者，多与他们交流，组织锻炼等。加上热情治疗，医患关系非常融洽，让大家感觉方舱不像医院，而像个大社区、大家庭，这有利于患者治疗。

他说，方舱医院里都是轻症的和普通型患者，治疗目标是轻症不转为重症。采取了中医药为主的中西医综合治疗，除汤剂或口服中成药外，还有按摩、刮痧、贴敷等综合治疗。以江夏方舱医院为例，564名患者中没有一例转为重症。在取得经验以后，推广给其它方舱医院。

“重症救治是重中之重。对于重症患者，治疗时强调西医为主，中医配合，中西医结合。”张伯礼说，中医在金银潭医院、湖北省中西结合医院、雷神山医院，都参加了重症救治，取得了积极效果。

张伯礼表示，患者检测转阴出院后，进入隔离点康复。在康复阶段，有时会乏力、咳嗽，还有时会精神不好，肺部炎症还没有完全吸收，免疫功能没有完全修复。在这种情况下，采用中西医结合办法，做一些呼吸锻炼，同时配合中医药针灸、按摩等综合疗法，可改善症状，促进肺部炎症吸收。中医早期介入、全程参与对新冠肺炎疫情治疗有积极作用。