雍禾植发客诉监督服务平台上线

6月11日，雍禾植发“媒体开放日”上，宣布客诉监督服务平台上线，解决发友在全国直营分院遇到的术前、术中、术后有关客诉问题。

据介绍，植发是整形美容行业的一个细分市场，和其他医疗美容一样，服务健康人群或亚健康人群，满足人们在审美方面的心理需求，属于消费医疗。雍禾植发总裁张玉认为，整个毛发市场很有潜力。植发只是毛发行业的一个点。未来三年，植发可能还是蓝海，但目前机构亟须创新，也需要大量的好医生。

张玉表示，坚守医疗本质，为脱发患者提供专业高品质服务，是责任也是一贯追求。为了确保手术安全，手术室无菌环境和无菌操作是关键。“头顶上植发，除了效果美观，安全更是尤为重要。”张玉表示，“在规范服务和透明医疗方面，通过监控同步直播手术全过程，术前发友和患者家属都可以通过直播大屏幕观看手术室的植发情况，让发友明白消费，放心植发。

张玉呼吁：“要在提升品牌化管控能力的同时，坚守医疗本质，一切以保障发友利益为核心，引领植发行业健康持续发展。”