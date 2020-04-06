武汉临床用血面临压力 吁请市民积极无偿献血

4月5日，武汉市人民政府公民献血领导小组发出紧急倡议，呼吁18周岁至55周岁、身体健康、符合献血条件的公民，积极参与无偿献血，保障武汉医疗机构抢救生命用血需求。

倡议书指出，目前，武汉市非新冠肺炎病患的医疗救治工作正在逐步重回正轨，门诊量、住院量均不断上升，白血病患者、产妇、肿瘤以及各类手术患者急需血液拯救生命。而在疫情防控期间，武汉采血量大幅度下降，临床用血面临极大压力，全市血液紧缺、血库告急。

据武汉血液中心介绍，疫情期间因防控需要，市民均在家自我隔离，街头出行人数断崖式下降。武汉血液中心采取专车接送的方式，定向招募献血者，街头日均参与献血的人数仅30人。

在国家卫健委统一调度下，2月1日至3月24日，湖南、河南、安徽、江西、陕西、四川、云南等省份援助武汉血液制品近3万袋，满足了武汉90%的临床需求。援助血小板1422袋，满足了武汉三成的临床需求，而武汉本地爱心市民在疫情期间逆行捐献血小板，满足了临床七成的需求。

“今后的输血需求量会远远大于这个数量。”武汉血液中心相关负责人介绍，随着医院逐步恢复诊疗工作，门诊量、住院量均不断上升，血液需求量逐日增大。需要武汉爱心市民搭把手，帮助临床患者渡过生命难关。为方便市民献爱心，武汉血液中心特别推出了预约上门服务。居民可通过微信群进行接龙报名，献血车会开进社区、小区，最大限度为爱心市民提供便利。

武汉血液中心街头采血点已经全部恢复运行。近一周，全血采集量日均70人、2万毫升左右。武汉血液中心负责人呼吁，武汉各大医院日均血液需求量预计为每天20万毫升左右，需要每天有800人无偿献血，请广大市民鼎力相助。(杨麟 张智 张宇)