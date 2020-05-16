国家卫健委：全国医疗服务状况已经恢复到去年同期85%

人民网北京5月16日电 （许晓华）16日，国务院联防联控机制就援鄂医疗工作和恢复正常诊疗秩序有关情况举行发布会。会上，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，目前，疫情防控工作已经进入了常态化防控阶段，在常态化防控形势下，医疗机构承担着疫情防治和正常医疗服务的双重任务，在疫情常态化防控的形势下做好正常的医疗服务，有三方面的任务。

第一，要毫不放松的落实好“四早”。现在部分医院有发热门诊，同时要求各个省指定定点的新冠肺炎患者收治医院。在落实“四早”方面要发挥好医疗机构在预检分诊和发热门诊筛查作用，能够及早发现可疑病例，进行检测，最后将相关的病例闭环转运到定点医院进行收治。医疗机构要发挥好前哨作用，要做到及时发现、快速处置、精准管控、有效救治。在恢复正常医疗服务的过程中，一定要毫不放松的落实好“四早”。

第二，要针对性强化医疗机构的感染预防与控制工作，做好医疗机构的分区管理、环境通风管理、消毒隔离，特别是要全面排查感染风险。同时还要健全陪护和探视管理，加强医务人员科学防护，落实好标准防护措施。

第三，在恢复正常医疗服务过程中，创新医疗服务方式。比如现在全面实施预约诊疗，分时段就诊，减少人员聚集，同时推行一站式服务，能够减少患者流动，减少人员聚集，降低交叉感染的风险。此外，利用互联网医疗的优势，加强线上和线下的融合，能够有效的为患者提供相关的医疗服务。

郭燕红表示，为满足人民群众日常看病就医的需求，通过一手抓疫情防控，一手抓正常医疗服务开展，多措并举，现在全国医疗服务的状况已经恢复到去年同期的85%，部分地区已经得到了完全的恢复。