权威指导来了！学习网课时如何科学用眼防控近视

“‘宅家’学习该怎么保护眼睛呢？”

“怎么选择上网课用的电子产品？”

“网课课余，如何让眼睛得到有效的休息？”

“在家学习时间，怎样保持正确的读写姿势？”

听听教育部全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团和国家眼耳鼻喉疾病临床医学研究中心的专家们怎么说。

为缓解疫情期间亿万中小学生长时间居家学习、生活带来的眼健康压力，落实儿童青少年特殊时期近视防控工作，受教育部委托，全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团眼视光医学专家瞿佳、吕帆等组织编写《学习网课时如何科学用眼防控近视》一书，由人民卫生出版社出版，并向全国31省（区、市）和新疆生产建设兵团省级教育部门赠阅，鼓励各地节选相关内容，结合本地实际情况，及时发布具体要求，科学指导近视防控。

《学习网课时如何科学用眼防控近视》一书采用家长、学生、教师关心的22个热点问题问答方式，呈现居家学习时的用眼护眼要点。漫画和图文相结合，从学生居家科学用眼方式、线上学习注意事项、近视矫正器具养护方法、眼部异常自查和就医指南、疫情时期生活习惯和安全防护等五方面进行介绍。对新冠肺炎疫情期间做好学生在线学习时保护视力、防控近视有很好的指导意义，也对学生日常用眼、护眼有很好的参考价值。

此书电子图文版同步发行，学生、家长、教师等各界人士可通过人卫眼科、中国近视防控公众号等免费查阅（https://mp.weixin.qq.com/s/IGDFZIQVv6SF6somc51t0w），及时解决用眼困扰。