聚焦近视防控 眼科界首次申办香山科学会议

9月19日-9月20日，以近视防控为主题的香山科学会议在北京召开。大会将围绕近视的发生发展与防控研究、近视防控的政策和前沿技术、近视防控新策略与临床应用等话题进行研讨。

会议现场

近视是世界性的公共健康问题。我国近视情况尤其严峻，儿童青少年近视率超过 50%，发病总人数超过 6 亿，并呈现低龄化、重度化趋势。同时，高度近视发生率持续走高，是我国不可逆性致盲的首要因素，严重影响人民健康。对此，教育部等国家八部委联合印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》，全面加强近视防控工作。

为进一步梳理近视防控工作的关键科学问题，此次香山科学会议邀请多学科、跨领域的专家学者，就近视防控等问题开展为期两天的专题研讨。

在主题评述报告中，复旦大学教授杨雄里提出了近视研究中若干值得注意的问题，强调要加强近视机制的研究。温州医科大学教授瞿佳重点阐述了儿童青少年近视防控中亟待解决的十大关键问题，包括近视发生的遗传和环境机制、高度近视的早期干预和防盲等。

专家认为，近视防控是一项复杂的系统性工程，与基础理论研究、临床科研转化、工程技术开发和公共政策制定等均存在密切联系。虽然各方面的研究工作已经取得成效，但距离真正解决近视问题还有巨大差距。在儿童青少年眼健康与近视防控的基础科学、临床、工程技术研究以及创新相关管理机制方面，亟待突破瓶颈。

专家建议，尽快成立近视防控专家组，梳理当前近视防控工作中急需解决的重要问题。通过扎实有效的工作措施，着力推动跨学科协作机制的建立与重大科技计划的部署项目立项，实现近视机制研究、临床转化应用、工程技术开发和公共政策制定等方面的重大突破，创新防控策略，为全国近视防控工作科学的高效推进提供有力支撑。

据了解，香山科学会议是在科学技术部和中国科学院的共同支持下于1993年正式创办，是我国科技界以探索科学前沿、促进知识创新为主要目标的小规模、高层次、跨学科的学术性会议。此次会议由温州医科大学提出申请，是香山科学会议第 660 次学术讨论，也是会议创办26年来第一次由眼科界发起学术讨论会。