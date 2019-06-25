慢性风湿病更要学会管理
风湿疾病多属于慢性且难治性的疾病。对于这一类的疾病除了应坚持规范治疗外，更应注意长期、合理的疾病管理。河北以岭医院风湿二科主任郭刚提醒，风湿病首先应诊疗规范化，这是诊疗方案合理科学的保证，因此患者一定要到正规医院规范就医；其次应诊疗个体化，即针对不同疾病的不同特点、同一疾病不同患者的体质差别等，综合考虑各种因素制定个体化诊疗方案；再次还应实现治疗手段的综合化，这是因为对于病情较重以及难治性症状，任何简单或单一的治疗手段都不会实现满意疗效，这就需要治疗手段的综合化，例如中西医、内外治相结合等；还有要注意的就是诊疗方案的连续化，即建议风湿病患者不要随意停药或换药，应根据定期动态监测症状变化和病情活动指标等调整用药方案。（记者 向然）
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