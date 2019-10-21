不到1/3三级医院设专科缺医成风湿疾病治疗最大障碍

“风湿”在很多人印象中，就是刮风下雨变天的时候，身体不适。然而，在临床上，风湿性疾病却并非如此简单，它包含200余种病，其中常见的包括类风湿性关节炎、强直性脊柱炎、红斑狼疮、干燥综合征、痛风、骨关节炎等疾病。

“随着人们健康意识的提升和诊疗技术的进步，风湿病患者就诊率近年来越来越高，虽然少药的局面有所改进，但‘缺医’的问题仍是风湿界目前面临的最大困境。”日前，在由健康报社主办的风湿免疫学科发展专家研讨会上，中华医学会风湿病学分会主任委员、北京协和医院风湿免疫科主任曾小峰表示。

数据显示，目前我国风湿性疾病的患者有2亿多人，其中类风湿关节炎有500多万，强直性脊柱炎约有500万人，红斑狼疮有120多万人，是一个非常庞大的人群。然而，风湿免疫专科医生却只有6000多人，医患人数差距很大。

除了专科医生少，医院的科室设置也存在问题，全国2427家三级医院，设立独立风湿免疫专科仅770家，不到1/3。即便是北京、上海、广州这样的一线大城市，很多医院也没有专门的风湿免疫科。

在曾小峰看来，风湿病患者只有在专业科室，才能得到早诊早治，且规范化治疗，病情才能得以缓解，致残率才能降到最低。

“大多风湿病患者都是疼痛持续半年以上才来就诊，中重度占到77%左右。”山东省枣庄市红十字会常务副会长、教授王凌介绍，根据中国首个全国范围多中心、前瞻性类风湿关节炎直报（CREDIT）项目的调研最新结果显示，我国类风湿关节炎患者对疾病认知程度不够，普遍存在知晓率低、就诊率低、治疗率低的“三低状况”。该病致残率高，类风关患者两年致残率达50%，3年致残率达70%；规范治疗率低，只有不到44%的类风湿关节炎患者得到了比较规范的治疗，患者的缓解率仅有17.7%。

四川大学华西医院风湿免疫科主任、教授刘毅认为，这与“缺医少药”分不开，更与患者对疾病缺乏了解，治疗依从性差有直接关系。风湿病往往需要终身服药，“但棘手的是，很多患者太过着急，经常是才吃了几天药，觉得没效果，就随意换药，甚至放弃正规治疗，转而相信所谓能根治的‘偏方’，无谓花费了大量人力财力。”

北京大学人民医院风湿免疫科副主任、教授苏茵强调，患者和家属必须意识到，风湿病是慢性病，治疗时一定不能急于求成，否则就会“欲速则不达”。

风湿病得不到规范治疗，还有一个原因是风湿病患者年平均经济负担超过15万元，远高于高血压、糖尿病等其他常见慢性疾病。曾小峰呼吁，对于一些治疗类风湿关节炎的有效药物，应尽早将其纳入医保，惠及更多患者。（记者马爱平）