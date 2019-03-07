本期节目：系统性红斑狼疮患者，用着激素可以生小孩吗？

系统性红斑狼疮患者绝大多数都为20-40岁的女性，很多这个年龄的女性患者在停药或者用不用激素药的情况下，都常会有能否正常生育的疑问。

也经常有这样的病人来问，我能结婚吗？结了婚能不能生孩子。肯定是可以结婚的，也能生孩子。但是生育是有前提条件的。

首先，对于育龄期的女患者，建议就是病情控制稳定（缓解）一年，至少半年以上，因为病情会影响她宝宝的质量也会影响患者自身安全。

第二，备孕期间什么药物可以用，什么药物不可以用，药物的使用应该遵医嘱，不要贸然自行减药、断药。例如，糖皮质激素，在妊娠期间是可以用的，但是它的剂量和种类是有限制的。再比如醋酸泼尼松，每天10毫克以下的剂量对胎儿也是安全的。在妊娠阶段，患者不能用含氟的激素，含氟的激素是可以通过胎盘影响到胎儿的，影响胎儿肾上腺皮质轴的发育。

对于抗疟药硫酸羟氯喹，已经有大量的临床实践或者发表的论文去证明对胎儿是没有影响的。免疫抑制剂在这里面也有一部分的对胎儿没影响，比如说硫唑嘌呤，比如环孢素。

怀孕是否会造成病情的反复？这与女性的雌孕激素失衡有关系。怀孕的早期和怀孕的晚期，体内的雌孕激素是有变化的，所以妊娠对母亲的危害可能比对胎儿的危害要大。在分娩前后体内激素变化太激烈了，会使患者的病情加重，还有一些人是分娩后才发现得了红斑狼疮。

建议患者病情稳定再怀孕，就是为避免孕早期病情加重。在怀孕和分娩阶段，要有特定的产科和风湿免疫科联合监测，治疗狼疮的药物什么能用，什么不能用。在分娩前后，需要调整激素，比如用三天大剂量激素，让病情不复发，这样使其分娩过程中病情稳定，也是需要多学科的配合。

如果在孕中期，三个月以上到分娩之前，病情复发了，我们就要判断她的病情的轻重，比如说她要用多大的激素量，需不需要加免疫抑制剂。如果她用的激素量大，需要加免疫抑制剂，会危害到孩子的时候，可能也会去判断她要不要终止妊娠。但多数情况下，在孕中期是相对安全一些。但是这个就是得要根据每个人的病情，每个人的具体情况去判断。

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专家简介：

苏茵，主任医师，北京大学人民医院风湿免疫科副主任；博士研究生导师。现任中华医学会风湿病分会委员兼副秘书长，中华医学会风湿病分会中青年委员会副主任委员，中国医师协会风湿免疫科医师分会委员，中华医学会北京分会风湿病专业委员会中青年委员，北京医学会中西医结合学会风湿免疫病分会委员。

擅长：对系统性红斑狼疮、狼疮性肾炎、类风湿关节炎、干燥综合征以及血管炎等疑难疾病的临床和发病机理有深入研究。

出诊时间：周二、周三上午特需门诊