文化旅游部：四大措施推动数字文旅产业发展

人民网北京3月18日电 （记者孙博洋）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，文化和旅游部产业发展司司长高政就疫情期间的数字文旅消费热点等情况进行了回应。

高政表示，疫情期间，以数字内容为核心的数字文旅产业，异军突起，逆势上扬。以线上文化和旅游内容供给，为人民群众提供更好、更丰富在线服务，网络动漫、网络音乐、网络直播、短视频等业态的流量大增，用户规模、日均用户时长节节攀升，相关指标创历史新高。

高政介绍说，云娱乐、云直播、云看展等新业态用户高涨，各大在线旅游平台推出云旅游项目，各地博物馆推出了2000余项网上展览，春节期间总浏览量超过50亿人次。众多5A级景区开辟了线上游览功能，一批VR文化旅游产品在网上传播，让人们足不出户可以领略到祖国大好河山和丰富多彩文化。

高政表示，随着疫情防控形势持续向好，数字文旅产业被各地作为推动产业高质量发展重要抓手，作出了具体部署。下一步，文化和旅游部准备在四个方面推动数字文旅产业发展。

一是落实财政、税收、金融等政策，帮扶企业努力降低疫情影响，增强数字文旅企业发展信心和后劲。

二是把握产业发展新趋势、新需求，坚持正确导向，抓住5G、超高清等新技术的发展机遇，加快推进供给侧结构性改革，大力培育新业态，鼓励创业创新。

三是扩大优质数字文旅产品供给，加快释放新兴消费潜力，发展沉浸式体验型文旅消费，引导和培育网络消费、体验消费、智能消费等消费新热点、新模式。

四是抓住数字经济发展机遇，加强新型基础设施建设，推动文化旅游与数字经济深度融合，促进文旅产业数字化、网络化、智能化发展，不断融入数字经济发展大格局。