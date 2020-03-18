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文化和旅游部：稳步推进旅行社和在线旅游企业复工复产

2020年03月18日16:49 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月18日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，文化和旅游部产业发展司司长高政表示，企业是市场主体，壮大产业的关键要看企业是否能为广大人民群众提供丰富的产品和服务。

高政介绍，为帮扶疫情期间受困企业，文化和旅游部主要开展了三方面工作。一是印发了《关于暂退部分旅游服务质量保证金支持旅行社应对经营困难的通知》，下发了《关于用好货币政策工具做好中小微文化和旅游企业帮扶工作的通知》《关于积极应对疫情影响保持导游队伍稳定相关工作事项的通知》。在文化和旅游部官网上设立了应对疫情支持企业发展政策措施的专栏，开设了红色旅游云课堂、乡村旅游面对面直播课堂、旅游景区云课堂和文旅产业云讲堂等网络课。

二是积极沟通协调争取政策支持。通过多种方式认真研判疫情影响，深入了解企业的政策需求，及时与发改、财政、人民银行、人力资源社会保障等部门沟通。目前，财政、金融、税收、社保等各方面的政策都惠及到文旅企业。

三是稳步推进旅行社和在线旅游企业复工复产。文化和旅游部近日已就旅行社和在线旅游企业在省域内有序恢复经营活动做出部署，各地已陆续恢复辖区内旅行社和在线旅游企业的经营活动。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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