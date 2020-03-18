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文化和旅游部谈文旅消费：有序开放 狠抓线上 帮扶企业

2020年03月18日16:35 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月18日电 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，文化和旅游部产业发展司司长高政表示，在推动文旅消费方面，文化和旅游部工作概括为12个字，“有序开放、狠抓线上、帮扶企业”。

高政表示，“有序开放”是坚持精准有序扎实推动文化和旅游企业复工复产。结合当前疫情防控形势，坚持分区分级原则，分别对旅游景区、公共图书馆、文化馆、文博机构制定开放指南或指导意见，在疫情防控的前提下，为老百姓提供更安全的消费产品和消费场所。

“狠抓线上” 是加快发展数字文旅产业。加强5A级景区智慧旅游建设，引导景区转变发展观念，提升危机管理和应急能力。还要促进产业深度融合，不断拓展产业内涵和外延，创造多样化产品，改善供给结构。

“帮扶企业”是积极为文化和旅游企业纾困解难。文化和旅游部推出了专门为企业服务的窗口，既包括政策咨询也包括在线培训等内容。高政表示，这方面吉林省文化和旅游厅做法很有特点，与人民银行长春中心支行签署合作协议，为文化和旅游企业争取到20亿元再贷款、再贴现额度，解决文旅企业遇到的困难。（实习生武雯婧）

(责编：欧阳易佳、李栋)


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