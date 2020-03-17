入境进京人员“两种情况”可申请居家观察

从昨天零时起，所有入境进京人员，均应转送至集中观察点进行14天集中观察。昨天，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市社区防控组副组长、市委组织部副部长张革表示，存在两种“特殊情况”的入境进京人员，经严格评估，可进行居家观察。

张革介绍，入境进京人员中，70周岁以上的老年人、未成年人、孕产妇，以及患有基础性疾病等原因不适宜集中隔离观察人员，可申请居家观察。另外，有单独住所且住所内没有其他同住人员的入境进京人员，可申请居家观察。

进京人员在入境前，本人或家人应主动与居住地社区联系，报告是否具备居家观察条件，申请进行居家观察。社区工作人员和卫生专业人员查证核实后，符合条件的同意居家观察。

有关部门将组建管理服务小组，明确责任、细化措施，确保居家观察人员有专人负责做好管理服务工作。居家观察人员要签订居家观察告知书，居家观察期间出现拒绝接受医学监测、隐瞒谎报病情、擅自外出等情形的，立即转送至集中观察点进行集中观察，费用自理，引起疫情传播或者造成传播风险的，要依法追究相应的法律责任。居家观察人员需要陪护的，允许1名陪护人照看，陪护人与居家观察人员均不能出家门，居家期间均应佩戴口罩，分住不同房间，减少不必要的接触。张革表示，从京外其他口岸入境的进京人员，也适用该政策。（记者 孙乐琪）