入境人员在第一入境点观察期满两日内未回京 进京后仍须隔离观察

昨天，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市委组织部副部长张强介绍，入境人员在第一入境点集中观察期满，经核酸检测阴性，但没有在集中观察期满当天或次日直接进京的人员，返京后，仍要执行所有返京人员均需居家或集中观察14天的措施。

为切实防范境外疫情输入，从3月24日开始，部分国际航班从指定第一入境点入境，旅客在第一入境点所在城市实施检疫并办理入境手续，之后就地进行集中医学观察。有些旅客14天的集中医学观察即将期满。

张强介绍，入境人员，在第一入境点进行14天集中医学观察。观察期满经核酸检测为阴性的，解除医学观察后，就地分流，各自返回目的地。

在第一入境点集中观察期满14天，经核酸检测阴性，并于集中观察期满当天或次日直接进京的人员。由当地提前向北京市提供《指定第一入境点入境进京人员信息表》，观察期满后，出具集中观察期满证明。进京前需向居住社区报告，说明集中观察情况及进京日期，便于社区掌握。进京时，如因数据更新滞后，致使在机场、火车场站、公路卡口受阻的，可向相关站点出示集中观察期满证明，自行返回社区。到达社区后，由所在社区核实《指定第一入境点入境进京人员信息表》并做好登记，办理小区出入证件，可不再进行居家观察，但是需要接受社区健康监测管理。社区会提醒本人做好个人防护，如有异常情况要及时向社区报告。

在第一入境点集中观察期满14天，经核酸检测阴性，但没有在集中观察期满当天或次日直接进京的人员，返京后，仍要执行所有返京人员均需居家或集中观察14天的措施。

驻华使团人员按照有关驻华使团人员管理办法执行。

张强表示，这些措施在执行过程中，将根据疫情形势发展变化适时调整。（记者 孙乐琪）