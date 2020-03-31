在美留学生抵京集中观察期间被确诊

昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市疾控中心副主任庞星火通报，3月29日新增报告1例境外输入新冠肺炎确诊病例为中国在美留学生，抵京后，集中隔离观察期间被确诊。

该病例，男，户籍北京，在美国留学，在美期间未出现不适症状，其上学所在地属美国疫情高发地区。3月20日从美国纽约乘坐国航CA990航班飞往北京，21日抵京，全程佩戴口罩，至集中医学观察点进行隔离观察。隔离期间出现咽痒、干咳等症状，3月28日采集其标本进行新型冠状病毒核酸检测，结果为阳性，由120急救车送至小汤山医院，结合患者境外史、肺部影像、血液检查等其他诊断依据，3月29日被诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

市疾控中心提醒市民，在境外生活或旅行时要时刻做好个人防护，归国后进行14天的隔离医学观察十分必要。在医学观察期间注意身体异常变化，出现症状时，无论症状轻重程度如何，均应及时主动报告，尽早诊断和治疗。

市民要避免到有疫情国家或地区旅行，尤其不能带病出行。如必须出行，应了解目的地疫情防控政策规定，是否有入境限制，做好集中或居家隔离准备，旅途全程做好个人防护；返京后依法如实及时报告旅行史、接触史、健康状况等信息，隐瞒欺骗将承担法律责任。（记者 孙乐琪）