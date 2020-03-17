方舱医院休舱后，医护人员去哪了

3月14日下午，安徽医疗队的300多名队员来到武汉协和医院西院区熟悉环境，接下来他们将支援这里的其他各省市“战友”。 本报记者 和冠欣摄

本报记者 景一鸣 王雅贤 和冠欣

3月16日一大早，北京医疗队院感组成员石月欣、李红和护理组组长纪冬梅便匆匆赶往武汉协和医院西院区，这天上午她们有一个特殊的任务——迎接新战友安徽医疗队队员们。在武汉的方舱医院全部休舱后，各省市的支援医疗队并未打道回府，经过不足一个星期的休整，便马不停蹄奔赴各新冠肺炎定点收治医院，开始新的战斗。

“手套不能摸里面，手不能摸外面，咱们要记住这两个原则。”石月欣颇有创意地把新战友需要掌握的技能编成了口诀。安徽医疗队此前在武汉体育中心方舱医院支援抗击疫情，防护服的穿脱方式与北京医疗队不太一样，让安徽医疗队尽快熟悉新流程是北京医疗队院感组一项重要任务。

“衣服前面是固定的，要从后面慢慢往下拽。”安徽医疗队的很多男医生体型魁梧，脱防护服时肩部容易卡住，石月欣和李红手把手地教给他们诀窍。

2月9日，安徽医疗队开始负责武汉体育中心方舱医院的接诊工作，一直坚守到3月8日方舱医院休舱。安徽医疗队医生张成元告诉记者，他们的医疗队共有300人，休舱后，全队休整了5天，便开始赶往新的战场。在方舱医院时，他们主要负责接诊轻症患者，但实际上医疗队里超过70名医护人员来自重症学科。“希望在武汉协和医院西院区面对重症、危重症患者时，能发挥出我们的优势，切实发挥好援军的作用。虽然已经坚守一个月了，但我们仍然体能充沛、斗志高昂！”

据石月欣介绍，3月15日起，北京医疗队院感组逐步对安徽医疗队护理组人员进行院感防控培训，今天则开始对医生进行培训，并梳理流程，以确保全体医护人员能够迅速适应新的任务。“今天开始，北京医疗队就要和新战友一起并肩作战了，我们一定能配合默契，打好决胜战！”

在安徽医疗队医护人员进入隔离病区前，其中一位医护人员向记者展示了一张表格，上面显示，安徽医疗队在各层病区都分别派出了医护人员，其中北京医疗队负责的三个病区，初期将迎来13位新战友。

据了解，武汉市在中央指导组医疗救治组的指导下，计划分期分批把全市50多家新冠肺炎患者的收治医院，向医疗资源丰富的10家定点医院集中，逐步腾出医院，以恢复原有的医疗体系和医疗秩序，逐步满足广大市民的就医需求。

武汉协和医院西院区是10家定点医院之一，医院综合办副主任吴立志说，新近到医院支援的有安徽医疗队和广西医疗队，很多医护人员都是长时间异地作战，非常不易。新队员们到来后，会替换少量的武汉协和医院本院医护人员，让他们回到原科室负责接诊工作，确保整体医疗秩序的逐步恢复。