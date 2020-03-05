武汉新冠肺炎患者病情更重 上海医护注重早期发现炎症因子风暴
上海交通大学医学院附属瑞金医院副院长、上海第三批支援湖北医疗队队长陈尔真4日表示，武汉目前新冠肺炎重症及危重症患者还不少。与上海患者病情稍有不同，武汉病人中，普通型患者进展到重症、尤其是危重症的患者大部分都出现炎症因子风暴。医疗队注重早期发现、积极应对炎症因子风暴，提倡心理和康复治疗尽早介入。
陈尔真表示，武汉新冠肺炎患者整体病情更重，重症患者比例更高，“白肺”比例较高，炎症因子风暴比较常见，救治难度更大。据悉，医疗队从一直致力建设炎症因子风暴预警体系：积极评估，提前识别，早期干预。医疗队努力减少炎症因子风暴对器官的二重打击，比如，利用有效氧疗手段避免缺氧，维护器官功能，尤其是确保肠道功能稳定。炎症因子风暴发生后，医疗队员及时通过血液净化来清除炎症介质，同时，致力减少对各个器官的损害。
陈尔真坦言：“在武汉三院，我们发现很多新冠病毒感染患者在不同病期，存在不同程度的活动后气促、运动能力和耐力下降；有不少重病人由于多器官功能受损，会出现各种机体功能下降。”医疗队提出“尽早康复”的理念，将康复治疗关口前移到重症监护室的危重病人，由康复科医师制定个体化的运动康复处方，如早期肺康复治疗。
据介绍，医疗队的沈艳梅、袁肖肖组成了临时康复小分队，针对患者不同病期，总结编排了卧位——坐位——立位的呼吸操，以帮助患者提高通气效率、缓解呼吸困难，改善氧合，增强运动能力和耐力的同时，预防血栓形成。
医疗队将肺康复理念融入患者的救治，指导患者康复训练，卓有成效。陈尔真建议病患在出院以后继续进行康复训练，恢复机体各方面功能。这样才能尽早真正回归社会。
武汉封城、家人逝去等对武汉当地患者造成了心理创伤，产生焦虑甚至恐惧等心理问题在所难免，不肯吃药、不愿意接受治疗甚至消极抑郁等情况时有发生。陈尔真告诉记者，医疗队特别重视心理治疗，一开始就成立了心理危机干预小组，由来自长宁区精神卫生中心的2名主治医生和2名护士提供24小时的服务。他们对有焦虑、抑郁、失眠等问题的住院患者及其家属、一线医护人员进行紧急心理干预、心理疏导，排除严重心理障碍等。
陈尔真说，医疗队的护理人员主动肩负起心理疏导的任务，适时开导患者。她们陪在病人身旁的时间最长，如亲人一样，对病人也起到了良好的抚慰作用。(陈静 朱凡)
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