加强心理疏导  做好心理防护

突如其来的新冠肺炎疫情，既严重威胁人民群众的身体健康，也对人们的心理健康造成影响。习近平总书记高度重视疫情防控期间的心理疏导工作，强调要“主动做好心理疏导”“动员各方面力量全面加强心理疏导工作”。3月10日，习近平总书记在湖北省考察新冠肺炎疫情防控工作时再次强调，“要加强心理疏导和心理干预。”在疫情防控工作最吃劲的关键阶段，加强心理疏导、做好心理防护非常重要。我们要守护好心理健康，及时、科学地进行自我心理疏导或接受专业心理援助，为打赢疫情防控阻击战奠定坚实心理基础。

面对突如其来的疫情，出现焦虑、不安、惶恐等情绪都是正常现象。不良情绪大多来自对负面信息的过度反应。有了过度反应，消极、恐慌、忐忑等情绪就容易找上门来。此时加强心理疏导，就要认清自己肩负的任务、相信自身价值，而不要自我怀疑，更不应妄自菲薄。需谨记，全体中国人民都在为打赢这场没有硝烟的战争而努力，每一个心怀家国的人都在为取得疫情防控胜利贡献着力量，只是岗位不同、任务不同。前线工作人员的任务，就是全力与病毒斗争到底；居家隔离人员的任务，则是放松身心、高度配合，把交叉感染的概率降到最低。我们要清楚的是，居家隔离也好，宅在家中也好，都是打赢疫情防控阻击战的必需，绝不是无所事事、无所作为。

面对疫情，一些人在关注不断更新的疫情信息时，容易出现恐慌等负面情绪。老年人接收信息的途径相对有限，容易产生焦虑、恐慌心理。遇到这些负面情绪，要进行合理宣泄，如工作之余多与家人、朋友交流，倾诉内心感受，从而获得支持、安慰和鼓励；如果效果不佳，则需尽快寻求专业心理服务人员的帮助。

疫情对人们的日常生活产生了影响，一些人的作息规律被打乱。对此，应制定科学的作息时间表，合理分配工作、学习、娱乐、餐饮、运动、休息时间，按时饮食、规律作息。特别是前线医护人员要保证高质量、充足的睡眠，这是保持高强度工作的必需，也是打赢疫情防控阻击战的关键。同时，还需因地制宜进行适度的有氧运动。时间紧张或者条件不允许时，也要争取伸伸腰、散散步，做些身体局部活动。还应强调，均衡饮食也是保障身心健康的重要因素。应多进食蔬菜、水果等富含维生素C的食物，尽量少吃油炸、辛辣的食品。让我们通过主动调整、积极应对，以最好的状态投入战斗，争取早日打赢这场没有硝烟的战争。

（作者为中国科学院院士、北京大学第六医院院长）

《 人民日报 》（ 2020年03月16日 09 版）