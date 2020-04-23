做好入境人员集中隔离期心理疏导

记者从国家卫健委获悉，为帮助入境人员适应隔离环境，减轻其因认知不足、环境不适所致的恐惧、焦虑等情绪，国家卫健委等七部门日前联合印发《入境人员心理疏导和社会工作服务方案》，要求各地关注入境人员集中隔离期间情绪变化，做好心理疏导工作。

方案要求，入境人员隔离点要创建有利于维护心理健康的环境，按照隔离规定设置房间，尽量提供方便生活的设备和网络，鼓励隔离人员正常作息、通过电话网络等与家人朋友保持沟通，缓解隔离带来的孤独感；鼓励隔离人员主动学习疫情防控及心理健康知识、探索有益的兴趣爱好。提供疫情防控和心理健康科普、心理自评工具等资源。主动关注隔离人员的情绪变化、睡眠情况及行为表现，及时发现需要接受心理疏导者和心理危机高危人员。

针对单独隔离的未成年人，方案强调，隔离点要有指定的成人对其进行监护，保证环境的安全。协助未成年人保持与家人的联系，及时向家人反馈未成年人的环境适应状况和日常生活情况。

方案提出，入境人员家属所在街道（乡镇）或社区应当引导心理疏导和社会工作服务资源，为入境人员家属提供社会心理支持服务。建立志愿服务网络和邻里支持体系，搭建自助、互助和群助的平台，倡导家属之间互相帮助、邻里之间相互支持，增强隔离人员家属的社会支持网络。 （据新华社 记者温竞华）