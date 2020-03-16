称“中国病毒”是绝对错误的

美国疾病控制与预防中心主任雷德菲尔德3月10日在国会参加听证时，民主党佛罗里达州议员洛伊斯·弗兰克尔向他提问，要求解释“中国肺炎”的说法是否有问题。弗兰克尔说：“我相信你会同意，你说这个病毒在意大利、韩国扩张，现在到了美国。所以称其为‘中国病毒’是绝对错误与不合适的，我想你会同意这一点吧。”雷德菲尔德回答表示同意。他说，中国发生的疫情是第一阶段，韩国、伊朗是第二阶段，接下来是意大利和整个欧洲。

这类名称就是在贴标签，也带有地域和种族歧视。从根本上说，这违背了2015年5月8日由世界卫生组织（WHO）、世界动物卫生组织和联合国粮农组织联合发布的《世界卫生组织命名新型人类传染病的最佳实践》的主旨，对疾病和致病原的命名要尽量减少疾病名称对贸易、旅游业、动物福利的不必要负面影响，也要避免对任何文化、社会、国家、地区、专业或民族群体造成侵犯。

雷德菲尔德的回答也表明了称“中国病毒”是错误的另一个原因，即一种疾病最初是在某地或某国出现和流行，但下一阶段就会蔓延到世界各国和各地，所以以某国某地命名疾病会影响到对疾病传播和严重性的理解。

《世界卫生组织命名新型人类传染病的最佳实践》提出需要避免疾病命名造成对动物的负面影响。2009年在墨西哥、美国最先出现的甲型H1N1流感也出现了命名的混乱和纠偏，巧合的是，2009年甲型H1N1流感和此次的新冠肺炎都被WHO宣布为“大流行病”。

2009年H1N1流感发生时，有研究称是从猪流感病毒转移到人引起的流感，因此有人称之为“猪流感病毒”，显然这个名称并不适宜，可能对动物造成负面影响。

而且，后续的研究并无确切的证据证明这次流感是从猪转移到人身上的。因此，欧盟后来建议把“猪流感病毒”改为“新流感病毒”，目的是避免人们误解它是一种动物疾病，并且对相关行业造成重大打击。

同时，为了避免把罪责推到猪身上，世界动物卫生组织则提议把2009年的H1N1流感改为“北美流感”或“墨西哥流感”，但是这也涉及地域问题，因此美国建议改为“2009 H1N1流感”。后来，WHO则将此次流感改为“A（H1N1）型流感”，即甲型HIN1流感，通俗的称呼是2009年流感。

从此次的新冠肺炎人们看到了多种命名，有WHO的，也有国际病毒分类学委员会（ICTV）的，还有中国自己的命名。但有两点需明确，一是对病毒命名，二是对疫情（疾病）命名。

WHO现在把新冠肺炎命名为COVID-19，其中，CO代表corona（冠状），VI代表virus（病毒），D代表disease（疾病），19代表年份，中文意思为“2019年冠状病毒疾病”。国际病毒分类学委员会把新冠病毒命名为SARS-CoV-2，这与2003年发生严重急性呼吸综合征（SARS）的病毒SARS-CoV，和2012-2015年引发的中东呼吸综合征（MERS）的病毒MERS-CoV的命名比较一致，具有连贯性和统一性。中国则把这一疾病称为新冠肺炎。

总之，无论是病毒名SARS-CoV-2还是疾病名COVID-19，都是避免了对国家、地区和民族，以及对动物的偏见或贴标签，这也是为何美国疾控中心主任雷德菲尔德承认称“中国病毒”是错误的根本原因。