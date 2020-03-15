农业银行：6大举措落实农产品稳产保供、春耕备耕的金融服务

人民网北京3月15日电 （许心怡）15日，国务院联防联控机制就发挥再贷款再贴现政策作用支持疫情防控和复工复产工作情况举行发布会。会上，农业银行副行长湛东升表示，农业银行主要从六个方面来落实农产品稳产保供、春耕备耕的金融服务。

湛东升介绍，一是优先保证农资企业的金融需求，确保农户贷款需求。主要是优先保证种子、化肥、农药、薄膜这些企业的复工复产资金需求。针对农户分散的特点，加强与地方政府和村“两委”的合作，利用政府增信、村“两委”推荐等多种方式，及时把贷款发放到更多农户手中。

二是加大惠农e贷的投放，通过线上金融服务提高效率。

三是做好“菜篮子”“米袋子”金融服务，全面摸排各地重要农产品的加工、流通、销售企业情况，分级分类确定全链条的重点企业名单，逐级逐户落实到相应金融机构和个人，确保信贷服务落实到位。

四是专门出台了生猪生产发展的十九条专项措施。重点围绕生猪产业重点企业和关键环节，积极支持生猪养殖、屠宰加工、运输流通、饲料生产、疫病防控等生猪全产业链条。力争今年对生猪生产相关贷款，在去年基础上翻一番。

五是对农资企业和农户严格执行不抽贷、不断贷、不压贷的政策。

六是开辟绿色通道，提升服务效率并把减费让利政策落到实处。