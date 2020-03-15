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农业银行：贷款抵押要求坚持差异化原则 未设最低金额需求

2020年03月15日16:39 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月15日电 （许心怡）15日，国务院联防联控机制就发挥再贷款再贴现政策作用支持疫情防控和复工复产工作情况举行发布会。会上，针对企业申请专项再贷款门槛的问题，农业银行副行长湛东升表示，在抵押要求方面，农业银行坚持差异化的原则，对能够提供抵押物并能办理抵押的，可采取抵押方式放款；对于能够提供抵押物，但疫情期间不具备抵押办理条件的，采用先信用方式放款后补抵押手续。对于无法提供抵押物的，可根据其资信状况、生产经营状况、风险承受能力等灵活采取担保或者是信用方式放款。

湛东升介绍，在贷款金额方面，农业银行没有设定最低金额需求。目前农业银行专项贷款最低贷款金额为2.37万，低于10万的专项贷款并不少见。在贷款时效方面，农业银行对专项贷款实行限时办结制度，有专门绿色通道，强调前后台平行作业，必须在规定时限内办结。

(责编：刘卿、李栋)


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