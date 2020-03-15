热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

中国农业银行：累计为933户小微企业的62.7亿元贷款提供续贷服务

2020年03月15日15:47 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月15日电 （许晓华）15日，国务院联防联控机制就发挥再贷款再贴现政策作用支持疫情防控和复工复产工作情况举行发布会。会上，中国农业银行副行长湛东升表示，小微企业受新冠疫情影响比较大，现金流情况紧张是比较普遍的，农业银行主要采取六方面措施助力小微企业复工复产。

一是从减、免、缓、降、保五个方面开展工作。减少审批环节、免收相关费用、延期还本付息、降低贷款利率、保融资需求。

二是实行“五不”政策，对受疫情影响暂时无法还本付息的不算逾期、不收罚息、不调风险分类、不降客户分类等级、不计入征信不良。目前累计为252户小微企业1.3亿元贷款展期，为489户小微企业8.7亿元贷款调整还款计划，为933户小微企业62.7亿元贷款提供续贷服务。

三是单列贷款计划，足额匹配和保障信贷规模。

四是优化信贷政策，下放审批权限，提高审批效率。中国农业银行要求客户调查一次到位、资料补充一次亮底，全国性名单内的小微企业确保一天最多不能超出两天要办结。

五是丰富线上信贷产品，提高服务效率，满足客户需求。

六是落实降息、减费、让利政策，力争今年全行普惠性小微企业的融资成本再降0.5个百分点以上。

(责编：刘卿、李栋)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn