中国农业银行：累计为933户小微企业的62.7亿元贷款提供续贷服务

人民网北京3月15日电 （许晓华）15日，国务院联防联控机制就发挥再贷款再贴现政策作用支持疫情防控和复工复产工作情况举行发布会。会上，中国农业银行副行长湛东升表示，小微企业受新冠疫情影响比较大，现金流情况紧张是比较普遍的，农业银行主要采取六方面措施助力小微企业复工复产。

一是从减、免、缓、降、保五个方面开展工作。减少审批环节、免收相关费用、延期还本付息、降低贷款利率、保融资需求。

二是实行“五不”政策，对受疫情影响暂时无法还本付息的不算逾期、不收罚息、不调风险分类、不降客户分类等级、不计入征信不良。目前累计为252户小微企业1.3亿元贷款展期，为489户小微企业8.7亿元贷款调整还款计划，为933户小微企业62.7亿元贷款提供续贷服务。

三是单列贷款计划，足额匹配和保障信贷规模。

四是优化信贷政策，下放审批权限，提高审批效率。中国农业银行要求客户调查一次到位、资料补充一次亮底，全国性名单内的小微企业确保一天最多不能超出两天要办结。

五是丰富线上信贷产品，提高服务效率，满足客户需求。

六是落实降息、减费、让利政策，力争今年全行普惠性小微企业的融资成本再降0.5个百分点以上。