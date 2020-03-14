民政部：加强困难人群保障 建立主动发现和报告机制

人民网北京3月14日电 （李轶群）14日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍强化疫情防控期间困难群众兜底保障工作情况。会上，民政部社会救助司司长刘喜堂表示，一些分散供养的特困人员、居家隔离的孤寡老人，还有社会散居孤儿、留守儿童、留守老年人，包括一些低收入家庭的重病重残人员等特殊困难人员，在疫情防控期间是最需要关注和关怀的群体之一。最近，中央应对疫情工作领导小组在印发的有关通知中，对这方面困难人群保障问题也做了安排。主要有以下几项措施：

刘喜堂说，一是及时报告，建立主动发现和报告机制。明确要求各地承担隔离收治任务的机构或人员，当收治这些人员时，要主动了解他们家里是否有需要监护或照料人员。如果有要及时通知当地社区或者民政部门。

二是要妥善照顾。比如分散供养的特困人员，是有照料服务协议的和照料服务人的。照料服务人如果被隔离，社区和当地民政部门就要重新安排人员来给予照料服务。

三是加强对居家隔离特殊困难人员的主动探视和必要帮助。包括独居孤寡老人，要加强走访、经常探访，有需要的要及时提供帮助。3月6日，民政部印发了《关于在疫情防控期间加强特殊困难老年人关爱服务的通知》，要求各地民政部门指导乡镇和村（居）委会，对独居特别是生活不能自理的人员要进行逐一摸排、建立台账，及时提供照料和服务。