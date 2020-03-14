民政部：截至3月13日武汉累计发放临时生活困难救助金1609.8万元

人民网北京3月14日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制发布会上，民政部社会救助司司长刘喜堂表示，疫情发生以来，因采取交通管控等措施，滞留在武汉的外地人较多，一部分人员生活上陷入困境。对此，民政部指导各地采取了相应措施。中央应对疫情工作领导小组印发的通知也专门做了部署安排。

刘喜堂介绍，对陷入困境的外来人员，主要采取了两种方式：一是对因交通管控等原因暂时滞留的，在住宿、饮食等方面遭遇临时困难的，根据其生活需要，提供临时的住宿、饮食等帮扶。二是对受疫情影响，找不到工作又得不到家庭支持，基本生活出现暂时困难的外来务工人员，可按规定给予临时救助，主要是发放现金补助的方式。

刘喜堂还对救助滞留武汉外地人开展的工作进行了详细说明。他提出，1月29日，民政部要求地方做好疫情防控期间有关社会救助工作。1月31日，武汉市民政局根据民政部部署，制定了关于进一步做好疫情防控期间有关社会救助工作的具体措施，明确对非本市户籍因探亲、旅游、务工等原因感染新冠肺炎导致生活出现严重困难的流动人口，按照当地低保标准，也就是武汉市低保标准的4到6倍直接给予临时救助。

刘喜堂表示，2月22日，武汉市民政局进一步出台《关于开展滞留在汉外地旅客临时生活救助的通知》，对生活困难的一次性给3000块的补助，当时是按照一天300元，先按10天来计算。2月27日，武汉市防指又出台了《疫情防控期间滞留在汉的外地人员服务保障工作实施方案》，提出了对外地滞留在武汉人员的一系列帮扶救助方案。

刘喜堂介绍，截止到3月13日晚，武汉市一共设置了69个安置点，累计安置了4843人，累计发放临时生活困难救助金5839人，1609.8万元。目前工作还在进行，3月13日一天安置了210人，给693人发放了临时生活救助金。

刘喜堂表示，武汉市民政局出台政策后，为方便群众及时申请救助和帮扶，采取了多项措施。困难群众可以通过社区和街道进行申请，也可通过拨打武汉市和各区社会救助服务热线来进行申请。武汉市民政局还开发了一个二维码小程序，在武汉市民政局的官网上可以下载。