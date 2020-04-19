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农业农村部：截至3月底全国猪肉批发价格连续7周下跌

2020年04月19日15:31 来源：人民网-人民健康网

人民网北京4月19日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，农业农村部市场与信息化司一级巡视员陈萍表示，受疫情影响，今年部分地区农产品产销衔接阶段性受阻，价格波动比较大，但由于我国农业产能稳、总量足、市场运行还是基本平稳。近期随着疫情防控形势好转，农产品流通基本恢复正常，价格以稳中有跌为主。一季度农产品批发价格200指数先涨后跌。三月平均指数129.35点，比2月份下降6.38个点，与一月份相比基本持平。

陈萍提出，分品种看，猪肉价格持续小幅下跌，截至3月底全国猪肉批发的周均价每公斤46.28元，连续7周下跌。牛羊肉、禽肉和鸡蛋的价格偏弱运行，蔬菜、水果价格季节性波动，低于去年同期。水产品交易量回升，价格回落。从后期的走势看，粮食库存充足，生猪产能持续恢复，家禽生产形势好转，应急蔬菜上市量增加，农产品市场有望继续保持总体稳定。

陈萍介绍，下一步农业农村部将以粮食和生猪为重点，进一步抓好农业生产，加强市场监测预警，做好产销对接服务，切实保证农产品供应。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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