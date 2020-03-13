美专家：新冠病毒在常见物品上能活多久？

疫情期间，为了确保自己“百毒不侵”，不少人捂上了口罩，戴起了手套。平时按来按去的电梯按钮，碰一下感到胆战心惊，司空见惯的门把手，每天用消毒水擦得锃亮。很多人不禁要问，新冠病毒在这些常见物品上能存活多长时间？

日前，美国国立卫生研究院、国家免疫与呼吸系统疾病中心、普林斯顿大学、加州大学洛杉矶分校等国际顶尖科研机构的联合团队在Medrxiv发表预印本文章，专门研究了新冠病毒在气溶胶及材料表面的生存能力。

实验结果显示，在正常的空气湿度及温度条件下，新冠病毒至少能在铜表面存活4个小时，在纸板上存活24小时，在聚丙烯塑料和不锈钢表面的存活时间更长，达到72小时。而在湿度更高的气溶胶的环境中，新冠病毒同样能够存活3个小时以上。

作为对照，文章还研究了SARS病毒的“生命力”。结果表明，SARS病毒能够在铜表面和纸板表面存活8个小时，在不锈钢表面存活48小时，在聚丙烯塑料表面存活72小时。而在气溶胶中，SARS病毒也能存活3个小时以上。

此外，文章通过对比两种病毒在不同材料表面及气溶胶中的“半衰期”，发现除了新冠病毒在纸板上的半衰期明显长于SARS病毒之外，其他的半衰期都比较接近。

因此，文章认为新冠病毒和SARS病毒在不同环境中的稳定性非常相似。新冠病毒的传播性更强不太可能源于其在环境中的生存能力更强，而是另有其他潜在因素。（本报记者 胡定坤）