新冠病毒溯源 不会是“罗生门”

2月19日，世界卫生组织东地中海区域办事处负责人在新闻发布会上表示，没有证据表明新型冠状病毒是实验室制造的，也没有证据表明新冠病毒是以生物武器的身份制造出来的，新冠病毒来自动物界。

此前，国际顶级医学期刊《柳叶刀》在线发表了一篇通讯文章，来自8个国家的27名知名公共卫生科学家签署声明，支持中国抗击2019新型冠状病毒疾病（COVID-19）疫情中的科研、公共卫生、医务工作者。声明直指疫情期间出现的各种阴谋论，“我们在此共同强烈谴责认为该新型冠状病毒疾病COVID-19并非自然起源的阴谋论”。

新冠病毒会来自哪种动物？此前已经出现的动物候选者有蝙蝠、果子狸、蛇等，现在又有新证据表明，可能来自穿山甲。香港大学新发传染病国家重点实验室主任以及流感研究中心主任管轶等人刚发表的一篇论文称，在中国南部反走私行动中查获的穿山甲（哺乳纲鳞甲目）中发现了与SARS-CoV-2相似的冠状病毒。

与此同时，2月18日，美国哥伦比亚大学和哈佛大学研究团队也在预印本平台bioRxiv上发表一篇论文指出，通过对病毒基因的研究发现，2019年的新冠病毒最早可能在2009年就通过重组，获得了SARS病毒的遗传特征，并在此后通过融合进化成今日的新冠病毒。

核心证据来自冠状病毒的棘突蛋白基因，以及该棘突蛋白（S蛋白）与受体结合域（RBD），后者是病毒S蛋白与受体结合的部分。病毒通过它入侵人体内细胞。研究团队在棘突基因中发现能够支持RBD进行潜在重组的3个部位。根据这些关键部位的基因突变，研究人员提出了两种可能。

第一种可能是，新冠病毒源自人类SARS病毒与另外类似SARS病毒两者间进行的重组；第二种可能则至少发生了两种不同的重组事件，其中一种导致了人类SARS病毒，另一种产生了这次的新冠病毒。这个重组产生新冠病毒的时间不迟于2009年就已经发生了。

所有这些研究，为人们理解新冠病毒的生成和来源提供了一些科学证据和不同的线索。当然，这些研究也让人感到混乱，有人甚至担心，追溯新冠病毒会不会成为一场“罗生门”。

追踪新冠病毒的研究和结果还会越来越多，而且有的是相互否定，还有些你中有我我中有你，结论会比较混乱。但是，研究越多，结果越复杂，到最后经过一番去伪存真，去粗取精，去表存里的分析和归纳，就越能揭示新冠病毒的真相。揭开新冠病毒的真相只有时间上的漫长和等待，当真相揭开之时，罗生门就不复存在。

现在的研究也表明，对新冠病毒的追溯不应当局限于基因分析和病毒家族树的溯源，还应当有流行病学的实地考察。如果相关的动物和人员都能找到，并能提取出病毒进行基因组比较，在得出一致性和相似性后，才能基本确认新冠病毒的来源。因为，这是流行病学和基因家族树分析能够吻合的唯一途径。只有从流行病学、人们的野味消费习惯以及从同一现场提取了不同的动物和人身上的新冠病毒，并进行基因测序获得相似性后，才能确认新冠病毒的起源。

追溯新冠病毒的任务注定是复杂艰巨的，时间也可能是漫长的，但当结果揭晓时，有关“罗生门”的怀疑终将烟消云散。