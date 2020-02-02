越光滑的表面病毒存活时间越长? 专家:光滑表面微生物不易存活

人民网北京2月2日电（欧阳易佳）今日，国家卫生健康委举行新闻发布会，介绍新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作中公共场所、交通工具以及不同风险人群的健康防护有关情况。中国疾控中心环境所消毒中心主任张流波在回答媒体报道越光滑的表面病毒存活的时间越长的问题时表示，实际上干净光滑的表面微生物是不容易存活的。

张流波介绍，这些天大家都在说电梯的按钮、门把手风险比较高，这个风险比较高并不是因为病毒在上面存活时间长，而是因为这些地方是高频接触的地方，你碰我也碰，因为相互接触，交叉感染的风险就大。

张流波对此提出了三条应对策：一是适当的增加消毒频次，原来一天一次，现在可以一天多次。

二是可以用一个面巾纸或者是用消毒纸巾把它隔开，手不直接去碰它。

三是也可以在碰了它以后用手消毒剂来揉搓双手，做好手卫生。