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从“多加一双筷子”做起，养成健康生活习惯

2020年03月12日08:26 来源：新华网

　　广西北海等地近日陆续开展“公筷行动”，在餐馆、机关食堂、农村集体聚餐场所等推广使用公筷，并号召家庭用餐也使用公筷，倡导大家养成健康饮食习惯。

　　疫情给我们上了一堂生动而沉重的健康公开课，让我们再次审视那些不健康的生活习惯。

　　在此次疫情中，新冠病毒主要通过呼吸道飞沫和密切接触传播，说话时的飞沫、吃饭时的唾液等都可能成为病毒传播载体。专家告诉我们，做好个人卫生防护，一只口罩、一次洗手、一双公筷，就能极大降低交叉传染风险。

　　围桌共食是我们传统生活习俗的重要内容，但交箸换盏也可能成为病毒传播渠道。多加一双公筷，可以有效降低病毒传染风险，不仅是对自己和他人负责，也让餐后打包再无顾虑，为“光盘行动”提供保障。

　　除使用公筷，戴口罩、勤洗手、不随地吐痰、打喷嚏与咳嗽注意回避、定期体检……这些都是我们要注意养成的健康生活习惯。

　　以此次疫情防控为起点，倡导大家养成健康生活习惯，具有积极意义。要将这些好习惯固化下来，需要政府、行业协会、社会组织等共同努力，更需要每个人积极参与。从现在开始，从我做起，从“多加一双筷子”做起，把健康生活习惯坚持下去。(记者向志强)

(责编：许心怡、崔元苑)


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