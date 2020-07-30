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公众对使用公筷的态度不一 用公筷会显得“装”吗？

2020年07月30日08:26 来源：重庆晨报

　　2020年，新冠疫情严重期间，使用公筷被频频提到了大家嘴上。随着疫情减弱，这个卫生习惯推行得如何？重庆晨报·上游新闻记者对重庆市民进行了随机采访。大家对使用公筷的态度不一，大多数人平时聚餐时并没有主动用公筷的习惯，但如果席间有人提出，也会乐意支持使用。

　　用公筷·招不快

　　席间尴尬

　　提出使用公筷受到同学质疑

　　7月23日晚，新光天地5楼一家主打川菜的餐厅，杨女士和大学同学聚会。她转头对服务员说：“请给我们拿几双公筷……”此言一出，一大桌子同学中有人露出了诧异的眼神：“哎呀，都是熟人，又没人得传染病，哪里需要用公筷嘛……”

　　席间的氛围突然变得有些尴尬。赶紧有同学出来打圆场：“没事，我们都用起嘛，疫情还没完全过去，用公筷确实有好处。”杨女士接过服务员递过来的几双筷子放在各个菜碟边，不急不慢地跟大家讲起用公筷的理由，气氛才逐渐缓和。

　　使用公筷尽管屡屡遇到冷场，杨女士表示以后还是会继续坚持提出用公筷。“其实道理大家都明白，使用公筷、公勺可以避免共同用餐时个人使用的餐具接触公共食物，减少对菜品的污染，降低病从口入的风险……但好像大多数人就是不太习惯使用。”杨女士说，现在随着疫情减弱，劝说身边朋友用公筷似乎变成了一件难事。“遇到朋友坚持不愿意用的，我自然也不会强求，但尽量以理服人。”

　　弃公筷·有原因

　　随机访问

　　大多因“嫌麻烦”“不习惯”

　　使用公筷，真有那么难吗？

　　记者在江北区、渝中区几家中餐厅对食客进行了随机访问，在被访的25人中，有22位市民明确表示平时并没有使用公筷的习惯。

　　为什么大家不愿意用公筷？“嫌麻烦”和“不习惯”是最多的理由。

　　在外贸公司工作的卢女士说，两双筷子换来换去，显得很麻烦，也容易混淆。“都用了三十多年筷子了，平时吃饭桌上似乎很少见到公筷，身边人都没有这个习惯，即使用了也容易忘记。”

　　从事传媒工作的谢先生平时也没有用公筷的习惯，嫌用起来不方便。但他从心底认同使用公筷的做法：“这是社会文明进步的体现，要是同桌用餐的人提出来，我肯定欣然接受，不会有反感……但自己是不会主动想到的。”

　　市民米先生说，此前去亲戚家吃饭时，看到他们在自己家也使用公筷，内心挺触动的，认为这是一个良好的卫生习惯，有益于健康，内心很赞同。但他也坦率地说，如果大家聚会，自己多半不太好意思提这事。如果有人提出使用，自己肯定会响应：“应该还是因为不习惯吧。”

　　传统作怪

　　明知公筷好就是不愿主动提

　　虽然市民米先生比较认可用公筷，但他认为，在中国传统饮食文化中，千百年来早已习惯了一大桌人觥筹交错，不分彼此。除非是大家都有共识，如果贸然提醒别人用公筷、公勺，似乎感觉有点失礼，就好像嫌弃别人不卫生一样。和米先生有相同意见的还有从事培训行业的石女士，她也从来不用公筷，但很支持使用。

　　市民聂先生表示，平时自己和亲朋吃饭，也没有用公筷的习惯。他认为，要是自己主动提出使用公筷，会让同桌的朋友感觉你格格不入，有些“装”。但如果有人提出来，自己肯定会接受，他也希望早日形成用公筷的氛围。“当社会上形成共识，再主动提出用公筷就不会突兀了。”他建议政府可出台相关政策进行推动，但这个过程应该会比较漫长。

　　记者在新光天地、大坪时代天街等商圈的一些餐厅发现，服务员戴口罩、测体温等防控流程都具备，但唯独没有提供公筷。有一些餐厅提供的公筷、私筷一模一样，吃着吃着就分不清了，尤其是就餐者喝了酒后，公筷基本上成了摆设。

　　时代天街一家烤鸭店店长表示，其实之前每桌都会摆上比实际人数多一倍的筷子作为公筷，但绝大部分食客并未使用，有的还喊服务员“把多余的筷子拿走”。这样的次数多了，店里就自然而然地不再摆放“多余”的筷子了。

　　用公筷·靠自觉

　　公筷产品

　　疫情发生后销售业绩翻番

　　事实上，生活中还是有不少人已逐渐在接受公筷。

　　在淘宝上输入“公筷”，会出现大量相关商品，商品店铺页面上多有“一双公筷 健康常在”“夹菜用公筷 不吃口水菜”的宣传语。十双印有“公筷”标识的筷子，售价在十多二十元左右，有明显的标识，长度也有增加，便于一眼辨认出来。

　　从浙江丽水的某网店销售记录可看到，今年2月后，已有1000多个订单，而此前一年之中总共只有100多个。店主赵先生说，新冠疫情发生后，大家对公筷使用意识明显增强，这种辨识度较高的公筷，更多的还是个人购买，也有餐厅下订单，商家可为其量身定做，印上餐厅logo，目前比较受欢迎。

　　而在销售评论中，可看到很多对使用公筷有益于健康的肯定。“已经给家里买了一套了，大家都很认可，准备再多买一些给外国朋友作为礼物。”

　　退休老人

　　即便两人在家也用公筷

　　家住渝北悦来，从事会展行业的退休老人季卫在家里，即使和老伴两个人吃饭，也要使用公筷。他与家人及老同事在外聚会时，更是会主动提出用公筷。他认为，这次新冠疫情对整个人类社会影响很大，我们要通过这件事，让生活有更多正面的改变。

　　季卫说，就餐时要大胆地提出使用公筷，不应该碍于面子而不敢说出来。“使用公筷就是保护你我，体现真正的尊重与关爱，也是时代进步的标志。”

　　“我们老年人可以做到，年轻人更应该接受这个良好的习惯！”

　　凡是有亲戚朋友来家里做客，老伴李女士都会给每位客人准备好一双公筷。

　　记者在采访中发现，有的餐饮企业就推出了不同颜色、图案、长短的筷子，方便将公筷和私筷区分开。

　　说好处·论推行

　　重庆新欧医院消化内科主任夏太福介绍，使用公筷可防止由消化道传播的疾病，既能保护自己，也保护他人。“常见的通过消化道传播的细菌如幽门螺杆菌，它能诱发消化性溃疡、胃癌等疾病，存在于感染者的牙菌斑和唾液中。在不分餐的情况下，就餐者的唾液由私筷直接接触饭菜，这些饭菜就很可能沾染上病原微生物，再经由其他人的私筷送入口中，引起交叉感染，增加疾病感染风险。这样一来，筷子就成为了病菌的传播媒介。”夏太福说，除了细菌之外，用公筷还可避免一些病毒感染，如甲肝、戊肝等。

　　专家认为，使用公筷公勺干净卫生，可避免共同用餐时个人使用的餐具接触公共食物，减少对菜品的污染，降低病从口入的风险，特别是降低胃幽门螺杆菌、甲肝病毒等食源性病原体的传播。疫情期间，避免混用餐具也能在一定程度上降低病毒传播的风险。

　　世卫组织统计数据表明，唾液是疾病传播的主要途径之一，很多疾病都是在互相夹菜、公私筷不分中悄悄传播蔓延的。有数据显示，中国属于胃癌高发国家，成人幽门螺旋杆菌的感染率高达60%。

　　餐饮协会

　　推行“双筷”虽难也有方法

　　其实早在今年3月，重庆市工商联餐饮商会就发出了使用公筷公勺的倡议书，倡导文明就餐新理念。“此次新冠肺炎疫情，给我们习以为常的生活习惯敲响了警钟。”重庆市工商联副主席、餐饮商会会长严琦表示，从各个层面推行“双筷”非常有必要。“使用公筷公勺可以帮助大家养成定量取餐、按需进食的习惯。在外用餐没有吃完的，大家可以放心打包回家。减少浪费的同时，还培养了人们环保节约的良好风尚。”

　　严琦认为，各餐饮企业应该主动为就餐者提供公筷公勺，而且颜色要明显区别于用餐者所用筷子，以免混淆；同时设置提示牌和宣传语，要求服务人员温馨提示和引导用餐者使用公筷公勺，规范“双筷”用语、摆放标准等。特别是火锅等餐饮企业，要做使用公筷公勺的示范引领者。

　　她建议，除了餐饮行业和餐饮商会的努力，政府也要加大“双筷”制推广力度，将其纳入餐饮企业服务的必备要件，比如对餐饮企业推行“双筷”增加的成本给予税前分期抵扣，帮助企业减轻压力，防止部分企业为压缩成本而弄虚作假等；同时，社会合力，从家庭做起，要形成社会共识，动员全民积极参与。（记者 纪文伶）

(责编：许心怡、崔元苑)


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