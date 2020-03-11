生态环境部：医疗废物废水处置平稳 未对环境产生不利影响

人民网北京3月11日电 （许心怡）11日，国务院联防联控机制就加强医疗废物综合治理保护生态环境情况举行发布会。会上，生态环境部应急办主任赵群英表示，随着疫情的发展，医疗废水的量比原来多了，医疗废物快速增长，但通过及时增加处置能力，目前医疗废物、医疗废水的处置平稳，没有对环境产生不利影响。

赵群英称，疫情发生后，湖北和武汉随着病例的大量增加，医疗废物也是快速增加。为了解决武汉的问题，生态环境部先后15次和湖北省、武汉市一起视频研究如何快速提升能力，同时动员各方力量，从设备上支持武汉。

赵群英介绍，在疫情前，武汉市医疗废物的产生量是40多吨。随着病例的逐渐增加，最高峰医疗废物的产生量达到240多吨，在这期间最重要的就是要把武汉医疗废物的处置能力快速提升。生态环境部动员各方力量，从设备上支持武汉。组织46台移动设备送到武汉。把原来处理危险废物的，通过适当的工艺改造来处理医疗废物。利用垃圾焚烧厂协同处置隔离点等按照医疗垃圾来管理的生活垃圾。再一个是新建30万吨的千子山医疗垃圾处置中心。通过这几个方面，武汉的处置能力从最初的50吨，增加到目前的263.8吨/天。

“3月9日，武汉263.8吨的处理能力，负荷率93.2%。”赵群英通报，“这实际是一个‘紧平衡’状态，每天产生的医疗废物每天就能得到处理。”

对于医疗污水的处理，赵群英指出，在定点医院、方舱医院产生的医疗废水，首先要进行消毒。方舱医院在建设过程中配套了污水处理装置，定点医院都有固有的治污设施。对隔离点的化粪池也进行消毒。这些废水消毒之后，进入到武汉市27个城市污水处理厂进一步处理。这些污水处理厂，从在线监控看都是运行正常的。