工信部：突破关键核心技术 加快补齐我国高端医疗装备的短板

人民网北京4月8日电 （许心怡）8日，国务院联防联控机制就医疗物资生产保障及储备工作情况举行发布会。会上，工业和信息化部装备工业一司副司长陈克龙表示，工信部正在组织医疗卫生、医疗装备等领域的专家深入梳理医疗装备的短板弱项，研究采取切实管用的措施，突破关键核心技术、零部件和装备瓶颈，加快补齐我国高端医疗装备的短板。

陈克龙介绍，2014年以来，工信部、国家卫健委建立了推进医疗装备发展的合作机制，共同推动我国医疗装备扩大产业规模，健全产品体系，提升技术水平。2019年，全行业实现营业收入约3170亿元，超声治疗、PET/CT等产品达到国际先进水平。深圳迈瑞等企业进入全球医疗器械行业50强。

陈克龙表示，据中国医学装备协会统计，疫情发生以来，我国医疗装备生产企业已经累计向全国提供医疗装备11.5万余台，其中向湖北提供超过38种7万余台的装备，其中心电监护仪、血液透析机、血气分析仪等大部分医疗装备满足了疫情防控、患者救治需要，为打赢疫情防控阻击战奠定了物资基础。但是，在此过程中也凸显了行业发展存在的短板和弱项，如ECMO等高端医疗装备，国内企业无法生产，有创呼吸机等供给不足，部分产品性能有待提升，标准体系尚不健全等。

陈克龙表示，工信部正在组织医疗卫生、医疗装备等领域的专家深入梳理医疗装备的短板弱项，研究采取切实管用的措施，突破关键核心技术、零部件和装备瓶颈，加快补齐我国高端医疗装备的短板。