生态环境部：武汉市医疗废物产生量从247吨/天下降到117吨/天

人民网北京4月12日电 （王国菁）12日，国务院联防联控机制就深入开展爱国卫生运动推进城乡环境整治工作情况举行发会。会上，生态环境部固体废物与化学品司副司长周志强表示，尽管目前国内的疫情防控形势持续向好，做好医疗废物和医疗污水的安全处置，仍然是全面打赢新冠肺炎疫情阻击战的重要环节。

周志强介绍，生态环境部按照党中央、国务院的决策部署紧紧围绕“两个100%”，即全国所有医疗机构及设施环境监管与服务100%全覆盖，医疗废物、医疗污水及时有效收集和处理处置100%全落实，慎终如始，毫不放松，抓紧抓实抓细疫情防控的相关环保工作。目前，全国医疗废物、医疗污水的处理处置平稳有序，没有发现因疫情防控影响环境安全的情况。

周志强表示，医疗废物“应收尽收、应处尽处”，基本实现“日产日清”。截至到2020年4月10日，全国医疗废物处置能力为6074吨/天，相比疫情前的4902.8吨/天提高了23.9%。4月10日，全国共收集医疗废物3701.8吨，其中涉疫情医疗废物262.6吨，占7.1%。当日全国集中处置医疗废物3692.3吨（另外有收集的9.5吨，处置计入次日），平均负荷率为60.8%，涉疫情医疗废物得到全部及时转运处置。自2020年1月20日以来，全国累计处置医疗废物是25.2万吨。

周志强强调，随着武汉市疫情防控形势持续好转，武汉市医疗废物的产生量也已经从高峰的247吨/天下降到117吨/天，全国接收医疗污水的2029座城镇污水处理厂运行平稳，均严格落实了消毒措施。当前，国际疫情正在快速蔓延，输入性风险持续增加。下一步，生态环境部将继续紧盯全国，尤其是湖北、武汉和疫情境外输入高风险地区的医疗废物处置和医疗污水处理，做到监管服务全覆盖、收集处理处置全落实。