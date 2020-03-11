生态环境部：涉疫医疗废物均当天收集转运当天处置

人民网北京3月11日电 （许心怡）11日，国务院联防联控机制就加强医疗废物综合治理保护生态环境情况举行发布会。会上，生态环境部应急办主任赵群英表示，涉疫医疗废物都是当天全部收集转运当天处置。

赵群英介绍，按照党中央、国务院的决策部署，生态环境部紧紧围绕两个“百分之百”，一个是全国所有的医疗机构及设施环境监管与服务百分之百全覆盖；二是医疗废水、医疗废物及时有效收集、转运、处置百分之百全落实，抓紧抓实抓细疫情防控相关的环保工作。

对于医疗废物的处理，赵群英表示，医疗废物做到应收尽收，及时处置。全国医疗废物在疫情前总的能力是4902.8吨/天，目前能力提高到6022吨/天，提高了23%，这样减少了处置医疗废物的压力。到3月9日，全国共收集医疗废物3006吨，其中涉疫情医疗废物468.9吨，当天全国集中处置医疗废物3001.9吨，4.1吨计入次日，平均负荷是达到49.8%，涉疫医疗废物都是当天全部收集转运当天处置。从1月20日以来，全国累计处理医疗废物14.2万吨。

医疗污水方面，据赵群英介绍，总体运行平稳，截至3月9日生态环境部动态管理的定点医院2704座，集中隔离场所6098个，接收医疗污水的城镇污水处理厂2108个，全国生态环保系统累计出动32.8万人次，检查17.3万家次，频率非常高。累计发现没有污水处理设施的、未正常运行处理设施、末端消毒不到位的这三类共346个问题，已经全部立即整改。总体上定点医院和集中隔离点污水经过消杀后进入污水处理厂进一步处理。这些污水处理厂也是稳定运行。