生态环境部：建立正面清单 确保完成“十三五”污染防治任务

人民网北京3月11日电 （许晓华）11日，国务院联防联控机制就加强医疗废物综合治理保护生态环境情况举行发布会。会上，生态环境部应急办主任赵群英表示，生态环境部印发的《关于统筹做好疫情防控和经济社会发展生态环保工作的指导意见》中，除了明确疫情防控中医疗废物、医疗废水“两个百分之百”的要求之外，同时要建立环评审评、监督执法两个正面清单，突出精准治污、科学治污、依法治污，确保完成“十三五”污染防治攻坚战阶段性目标任务。

“《指导意见》中一项重要的内容，是建立实施监督执法正面清单。这个清单明确，对企业分类采取不检查、少检查的措施。”赵群英介绍，针对防疫物资生产的企业，保障民生的企业，污染少、吸纳就业能力强的企业，重大工程项目以及先进装备制造业，原则上不开展现场检查。针对已经安装在线监控并与生态环境部门联网、稳定达标、环境信誉好的、一年内没有环境违法记录的，也减少检查频次。同时，坚持“有减有加”，生态环境部将持续加大对那些严重违法行为的查处力度，对群众反映强烈，偷排偷放，或者监测数据弄虚作假这些恶劣行为，将加大执法力度，联合司法部门一起进行处理。