河南省援鄂医疗转运队：奋战45天总共转运病人2525人次

人民网北京5月4日电 （许心怡）4日，国务院联防联控机制就医疗队支援湖北抗击疫情有关情况举行发布会。会上，河南省援鄂医疗转运队队长、郑州市紧急医疗救援中心主任乔伍营表示，河南医疗转运队主要职责是把社区的患者转到医院，把医院的重症患者送到指定医院。在此次援鄂中，奋战了45天，总共转运病人2525人次的中、重症患者转运工作和15次批量患者转运保障任务，缓解了武汉120的压力和困难。与救治队相比，医疗转运队有自己的特点。这支队伍不光是急救员，还是担架员，还充当了护理员、心理辅导员等多种角色。

乔伍营介绍，其他医疗队的工作场所是固定的，定时定点有序地开展工作。而医疗急救转运队既是固定，也不固定，它固定的是医疗转运队都是在急救车上工作，不固定的是，诊疗地点不固定、接诊的地方和区域非常广泛，覆盖了武汉市的社区集中隔离点、方舱医院、养老院、精神病医院和20多家医院。

“二是患者病情不固定，可能是吸氧的病人，也可能是上呼吸机的病人。”乔伍营说，“三是送往地点不固定，可能这个病人要送往雷神山，或者火神山等不同的定点医院，每天24小时值班备班，闻令而动，45天无休息。服务患者不固定，有轻重病人，有不确定的病人，一切都是未知数，面对的压力很多，困难很多。推着担架，还要拿着抢救设备，可能这个病人是80多岁的老人，也可能是用呼吸机的病人。医疗舱的空间非常狭窄，上下急救车，随时可能面临防护服被挂烂的风险。”