乙肝患癌风险高 早期治疗是关键

乙型肝炎是一种非常常见的慢性肝炎，是由乙型肝炎病毒引起的以肝脏病变为主的一种传染病。当前在中国携带乙肝病毒的人群有近8600万，这是一个非常庞大的群体。有人认为乙肝只是一个慢性疾病，并不会对身体造成影响。因此即使检测出自己携带乙肝病毒也并不重视。那么如果患者检测出了乙肝还不进行有效的预防和治疗会对身体产生什么样的影响呢？

我们先来了解一下乙肝病毒的传播途径，慢性乙型肝炎在中国的主要传播途径是母婴传播，也就是说中国百分之九十的乙肝携带者是通过母婴传播获得的。新生儿出生后乙肝病毒会在体内潜伏很长一段时间，因为这个疾病在青少年时期的发病率比较低。随着年岁的增加，人体的免疫功能越来越健全，身体开始出现排斥，这时候就是我们常说的肝炎发作。

发作的临床表现就是肝炎，有些患者会开始出现一些症状，比如感觉疲劳、胃口不好，或者出现黄疸，小便很黄，这些都是发病的迹象。如果没有对这个病毒进行有效的清除，可能还会进展到肝硬化进而发展成肝癌，所以乙肝是一个非常漫长的一个疾病过程，若是不予以重视和及时治疗最终的结局可能也会非常严重。

因此，及时进行乙肝的体检就显得十分重要，要早发现，这样才能在早期对它进行干预、治疗、预防。

受访专家：上海市复旦大学华山医院感染科主任医师张文宏